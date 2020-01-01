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  4. Madenciler yerin 300 metre altında yeni yılı kutladı

Madenciler yerin 300 metre altında yeni yılı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 2020’ye yerin 300 metre altında giren maden işçileri, yeni yılın kazasız geçmesini temennisinde bulundu.Gelik beldesinde faaliyet gösteren Arılar Madencilik Şirketi’nde çalışan maden işçileri yeni yıla yerin 300 metrelerce altında girdi.

Zonguldak’ta 2020’ye yerin 300 metre altında giren maden işçileri, yeni yılın kazasız geçmesini temennisinde bulundu.
Gelik beldesinde faaliyet gösteren Arılar Madencilik Şirketi’nde çalışan maden işçileri yeni yıla yerin 300 metrelerce altında girdi. Yer altında kömür kazan maden işçileri, saatler 23.59’u gösterdiğinde ise tahkimat ve bakım yaptıkları madende çalışmalarını bıraktı. Üretim yapılmayan maden ocağında bakım ve üretim hazırlığı yaptıklarını anlatan maden işçileri, yeni yıla pasta keserek girdi. İşçiler yeni yılın ilk dakikalarında birbirlerini kutladılar. İşçiler yeni yıldan ise kazasız belasız üretim istedi.
Maden ocağının 2. vardiya amiri Ümit Yaşar Karagöl, "Yer altında olmak güzel bir duygu aslında. Burada zor şartlarda çalışıyoruz ama Allah’a şükürler olsun başımıza kaza bela gelmedi. Bundan sonra da umarım gelmez. Kazalar duyuyoruz. Umarım yeni yılda bu tarz şeyler olmaz. Daha yeni iki işçi bir ocakta öldü. Yeni yıl bize güzel bir yaşam getirsin. Ailemize, bütün Türkiye’ye, dünyaya mutluluk getirsin. Yılbaşı burada ailemizden uzakta oluyor. Aşağıda çalışan arkadaşları çağırıyoruz. Burada olduğumuz için saat 12’yi geçti. Halen çalışmaya devam edeceğiz. Daha gelemeyen arkadaşlarımız var, aşağıda çalışan arkadaşlarımız da var. Yanımızda olamayanlara da teşekkür ediyoruz. Onların da yeni yılını kutlarız. Aileden uzakta olmak insanı üzüyor ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası" diye konuştu.
11 yıllık maden işçisi Güngör Soylu, "2020 yılının tüm madenci arkadaşlara ailemize, Türk Halkı’na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ailemizden uzak bir yılbaşı kutluyoruz ama ekmek davası yapacak bir şey yok. 2020 yılının İslam Alemi’ne madenci arkadaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız yeni bir yıl diliyorum. Ailemizden uzaktayız ama arkadaşlarımızla 12 yıldan beri buradayız. Onlar da bir ailemiz. Çalışma arkadaşlarımız, kader arkadaşlarımız. Buruk bir sevinç var ama sonuçta arkadaşlarımızlayız. Ekmek davası" diye konuştu.
10’dan geriye sayan işçiler türküler söyleyip eğlendikten sonra mesailerine kaldıkları yerden devam etti.

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