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Madenciler yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı

23.03.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta maden işçileri yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle ilk sahurlarını yaparak oruç tutmaya niyetlendi.

Madenciler yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı

Kentin temel geçim kaynaklarından biri olan karaelmas olarak bilinen taşkömürünün çıkarılması için çalışmalar 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız sürüyor. Kilimli ilçesine bağlı Gelik mahallesindeki özel bir kömür ocağında gece vardiyasında çalışan madenciler, diğer ocaklarda olduğu gibi Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı. Tahkimat yapımında kullandıkları ağaçların üzerine yaptıkları masada evlerinden getirdikleri yiyeceklerle sahur sofrası kuran madenciler, mesailerine ara vererek dua edip yemek yedi. Madenciler sahurun ardından çalışmaya devam etti.

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"YERALTINA GİRDİĞİMİZDE DIŞARIDAN HABERİMİZ YOK"

Madende 8 yıldır çalışan Korhan Karakütük “Geçen sene de aynı böyle vardiyamıza denk gelmişti. Bu sene de aynı. Ailemizle olmasa da arkadaşlarımızla ayrı bir zevki var. Yeraltında böyle yemek yemenin ayrı bir zevki var. Mutluyuz, huzurluyuz. Allah’ımıza şükür bir Ramazana daha kavuştuk. Yeraltına geldiğimizde, evden çıktığımızda ‘ailemizi tekrar görecek miyiz, görmeyecek miyiz’ o kuşku aklımızda kalıyor. Ocağa girdiğimizde üstümüzü değişip baretimizi giydiğimizde dışarıda ne oluyor bitiyor hiç haberimiz yok. ‘Ailemiz nasıl, iyi mi’ veya onlar bizim hakkımızda öyle düşünür. ‘Başına herhangi bir kaza bela geldi mi?’ Madenciyiz, yapacak bir şey yok. Allah burada ekmek yemeyi nasip etti. Biz de böyle devam ediyoruz. Allah’ım inşallah kazasız belasız çalışmayı nasip eder" dedi.

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"BİZ ZATEN BURADA BİRBİRİMİZE CANIMIZI EMANET EDİYORUZ"

3 yıl önce ailesini geçindirmek için Ordu’dan Zonguldak’a gelerek madenciliğe başlayan Akif Tombaz (29) “İlk kez madenciliğe burada başladım. Madenci olmak için gelmemiştim. Baktım burada maden şartlarına göre tercih ettim. Ailemle geçirmek isterdim ama mecburen ilk sahuru yeraltında arkadaşlarımla geçiriyoruz. Biraz duygulu hissediyorum. Buraya evde ne hazırladıysak onu getiriyoruz. Evdeki gibi olmasa da arkadaşlarla yemenin de bir neşesi oluyor. Biz zaten burada birbirimize canımızı emanet ediyoruz, birbirimizden sorumluyuz. O yüzden ekmek bölüşmenin de güzel yanları var.ö diye konuştu.

8 yıldır taşkömürü üretiminde çalışan maden mühendisi Ersin Sezgin, “Rabbimize şükürler olsun Ramazan ayının ilk sahurunu yer altında yaptık. Rabbim nice nicelerini erişmeyi nasip etsin. Bütün arkadaşlarıma kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum.ö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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