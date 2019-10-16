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Madencilerden Mehmetçik'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta madenciler, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması için Mehmetçik'e dua etti

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde 08.00-16.00 vardiyasında çalışacak madenciler, askeri harekatın başarıya ulaşması için dua etti ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, burada yaptığı açıklamada, maden işçilerinin dualarının Mehmetçik'in yanında olduğunu söyledi.

Mehmetçik ile gurur duyduklarını belirten Eşitmez, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin vatan topraklarının istikbali, vatan hainlerinin temizlenmesi için başlatılan operasyonların başarıya ulaşması için her zaman olduğu gibi ülkemizin de Mehmetçik'imizin de yanındayız. Madencinin duası her zaman onların yanındadır. Vatan toprağı ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Öte yandan, TTK Armutçuk Müessesesinde 1941 yılından bugüne kadar meydana gelen iş kazalarında hayatlarını kaybeden 443 maden şehidi için de dua edildi, adlarının bulunduğu şehitliğin açılışı gerçekleştirildi.

Ali Eşitmez, maden şehitlerinin isimlerinin açılan şehitlikte yaşatılacağını ifade ederek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz anıta başka isimlerin eklenmemesi için dua ediyoruz. Dünyanın en zor mesleklerinden birini icra eden maden işçileri, ülke ekonomisine kazandırmaya devam edecektir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli GMİS Armutçuk Ali Eşitmez TTK Armutçuk Zonguldak

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