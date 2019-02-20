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Madencilik devi Glencore'dan kömür üretimini sınırılama sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 23:51 | Son Güncelleme

İsviçreli madencilik şirketi, yatırımcılarının iklim değişikliğine yönelik hassasiyetleri nedeniyle kömür üretimini gelecek yıllarda 2019 seviyesinde tutmayı taahhüt etti - "İklim Girişimi 100+" adlı kurumsal yatırımcı lobisinin baskısı şirketin kararında etkili oldu

BERLİN (AA) - İsviçreli madencilik şirketi Glencore, kömür üretimini gelecek yıllarda 2019 seviyesinde tutma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, aralarında "İklim Girişimi 100+" inisiyatifi üyelerinin olduğu kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen istişarelerin ardından, sera etkisi yaratan gaz emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla, gelecek yıllarda kömür üretimini artırmama kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şirketin kömür üretimini 2020'den itibaren 2019'daki üretim miktarıyla sınırlayacağı belirtildi.

Dünyanın en fazla arz çeşitliliğe sahip maden şirketlerinden biri olan Glencore'un düşük karbonlu ekonomiye geçişte kilit rol oynamayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Gelecekte, enerji dönüşümü için elzem ham maddelerin üretimini arttıracak yatırımlara öncelik vermeyi ve kömür üretim kapasitemizi genel olarak mevcut seviyelerde tutmayı amaçlıyoruz." ifadesi yer aldı.

Şirket 2019'da kömür üretiminin 145 milyon metreküp olmasını beklediklerini kaydetti.

Paris Anlaşması olarak anılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derece fazla tutmayı, ideal olarak da 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor. Anlaşma, her ülkenin sera etkisi yaratan gazların salımını azaltma konusunda kendi hedeflerini belirlemesini ve kendi yaklaşımını geliştirmesini öngörüyor.

- İklim Girişimi 100+

Dünya çapında 300'den fazla kurumsal yatırımcının dahil olduğu ve toplamda 32 trilyon dolarlık finansal varlığa yön veren İklim Girişimi 100+ inisiyatifi, iklim değişikliğine yol açan sera etkisi yaratan gazların salımına en fazla yol açan 100 global şirketi yatırım gücüyle karbon denetimine zorlarken, temiz enerjiye geçişte kilit rol oynayabilecek 60 şirkete de yatırım desteği sağlamayı amaçlıyor.

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Glencore isviçre kömür küresel ısınma

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