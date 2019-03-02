'MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI YÜZDE 50 AZALDI'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Zonguldak’ta tarihi bir gün yaşadıklarını, geri kalan 500 kişinin de en kısa zamanda alınacağını ümit ettiklerini söyledi. Bakan Dönmez de sendikal hayatın çalışma yaşantısının en önemli aktörlerden birisi olduğuna inanan bir bakanlık olduklarını söyledi. Bugüne kadar da bu ilişkilere çok önem verdiklerini ifade eden bakan Dönmez, şöyle dedi:

"Madencilik sektörü iş riski açısından diğer sektörlere göre daha göreceli iş riski yüksek bir iş kolumuzdur. Fakat son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güven için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenlememi sıklaştırlan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde 50 azaldı. Elbetteki amaç sıfır kazadır. Bunun için de inşallah çalışacağız. Burada iş verene kadar ikimize de büyük sorumluluk düşüyor. Onlar da ailelerini düşünmek suretiyle çalışıp daha hassas olacaklardır. Bir anlık dalgınlıkla Allah göstermesin kendisinin canı acıyabilir hem de çalışma ekibinin hayatını tehlikeye atmış olabilir. Bunun için eğitim şarttır. Bunun için pratik yapacağız kuralları harfiyen uygulayacağız. Burada en büyük riskimiz bana bir şey olmaz güvencesidir." dedi.

