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Madencilikte güvenliği "yerli ekipman" sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Yeraltı kömür madenciliğinde insan ve üretim güvenliğini sağlayan tahkimat ekipmanı yerli imkanlarla üretildi - İthallerine oranla çok daha ucuz olan yerli ekipmanın, maden ocaklarının ekipman maliyetini yaklaşık yarı yarıya düşürmesi hedefleniyor - DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okay Aksoy: "Yurt dışından gelenlerin tanesi 60-70 bin avro civarında. Bir ayak için 6-7 milyon avro gibi bir fiyat çıkıyor. Yerli üretimde maliyet 35-40 bin avrolara kadar iniyor. Yerli tahkimat ekipmanında maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürüyoruz"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Madencilikte, çalışanların ve üretimin güvenliğini sağlayan tahkimat ekipmanı, ithallerine göre daha uygun maliyetle yerli imkanlarla üretildi.

Yaklaşık 20 yıldır yer altı kömür madenlerinin planlanması ve tahkimat alanında çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okay Aksoy, üniversitenin teknoloji geliştirme bölgesinde kurduğu Ar-Ge şirketinde madencilik sektöründe yerlileşme için çalışma yürütüyor.

Yeraltı madenlerinde kullanılan ekipman ile iş güvenliği alanlarında faydalı modeller ve tasarımlar gerçekleştiren Prof. Dr. Aksoy, güvenli madenciliğin en önemli unsurlarından tahkimat ekipmanını yerli olarak tasarladı.

-"Güvenli madencilik adına en önemli ekipmanlardan"

Prof. Dr. Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarladığı ekipmanın ocaklarda göçük yaşanmadan üretim yapılmasını sağladığını anlattı.

Madencilikte tahkimatın olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Üretim bölgesine bu ekipman kuruluyor. Yüz metrelik bir üretim bölgesinde bu ekipmanlardan 100 tane olur. Önündeki kesici yükleyici kömürü keser, altındaki zincirli konveyöre yüklenmesini sağlar. Kömür, konveyörlerle yer yüzüne doğru nakledilir. Tahkimat ekipmanı tavanın çökmesini engeller. Burada önemli olan üretim bölgesinde ne kadarlık bir yükle karşılaşacaksınız, sizin ekipmanınız nasıl karşılık verecek gibi hesaplamalar. Güvenli madencilik adına en önemli ekipmanlardan birisidir."

İthal ekipmanların yurt dışı şartlarına göre geliştirildiğini, bu nedenle Türkiye'ye geldikten sonra ilk üretimin ardından revizyondan geçirildiğini vurgulayan Aksoy, yerli tasarımın Türkiye koşullarına göre planlandığını söyledi.

Prof Dr. Aksoy, bir maden ocağında en az iki üretim ayağı bulunduğunu, bir ayakta 100 tahkimat ekipmanı olduğunu ifade ederek, "Yurt dışından gelenlerin tanesi 60-70 bin avro civarında. Bir ayak için 6-7 milyon avro gibi bir fiyat çıkıyor. Yerli üretimde maliyet 35-40 bin avrolara kadar iniyor. Yerli tahkimat ekipmanında maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürüyoruz." diye konuştu.

-"250 ton yük çekiyor"

Yerli madencilik ekipmanın üretimini yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Serkan Bahçekapılı da yurt dışından getirilen ekipmanların yedek malzemesi ve mühendislik hizmetlerinin de yurt dışından karşılandığını, bunun hem zaman hem de maliyet açısından büyük yük getirdiğini aktardı.

Bahçekapılı, tahkimat ekipmanlarının üretim bölgesinde yan yana gelerek o bölgede alttan ve üstten gelecek bütün etkileri absorbe ettiğini anlatarak, "Yüksek mukavemetli malzemeler kullanılır bu ekipmanda. Bu ekipman 250 ton yük çeker. 100 tanesinin bir arada düşünülürse müthiş bir kabiliyet ortaya çıkıyor." dedi.

Yerli tahkimat ekipmanının seri üretim için hazır olduğu da ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ekipman madencilik tahkimat tasarım Yerli

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