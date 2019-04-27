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Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde heyelan riski taşıyan, aralarında Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu 278 konut ve 232 iş yerinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Erkan BAY/MADEN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde heyelan riski taşıyan, aralarında Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu 278 konut ve 232 iş yerinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Elazığ Valiliği, dün, Maden ilçesinde heyelan riski bulunan veya afete maruz kalan 278'i konut, 232'si iş yeri olmak üzere 510 yapının tahliye edilmesine karar verdi. Kararın ardından başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor. 3 bin nüfuslu Camikebir Mahallesi'nde bulunan evler boşaltılırken, iş yeri sahipleri de malzemelerini taşımaya devam etti. Evleri tahliye edilen ailelerin Kaymakamlıkça belirlenen binalara geçici olarak yerleştirileceği belirtildi.

Karar kapsamında Maden Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binası da tahliye edilirken, belediye lojmanları ve kamuya ait diğer binalarda da en kısa sürede çalışma yapılacağı belirtildi. Bu kurumların geçici olarak, ilçe merkezinde belirlenen binalarda hizmetlerine devam edeceği bildirildi.

İlçede esnaflık yapan İlker Çağıran, kendi iş yeri için de tahliye kararı alındığını, Maden'de uzun zamandır heyelan riskinin yaşandığını söyledi. Çağıran, "Heyelan nedeniyle birçok evde çatlaklar oluştu. Her gün ilçeye girmek için kullandığımız köprü tehlike saçıyor. İş yerim için de tahliye kararı alındı. Şimdi iş yerimi boşaltıyorum" dedi.

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