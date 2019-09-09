HABER

Madende çalışırken kalp krizi geçiren işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi Mehmet Çimen (38), yaşamını yitirdi.

Madende çalışırken kalp krizi geçiren işçi öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi Mehmet Çimen (38), yaşamını yitirdi.
TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında, yerden 500 metre derinlikte çalışan Mehmet Çimen, sabah saatlerinde, gece vardiyasından çıkarken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ocaktan çıkardığı Çimen'e kurumda görevli sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Çimen'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Mehmet Çimen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Demir yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandıDemir yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.