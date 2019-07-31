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Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaralı kurtarıldı.

Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- Yeniden

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaralı kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
​Rat Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında, saat 10.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavanın çökmesi sonucu 3 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan Alper Kıransoy, Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt, 2 saatlik çalışmanın ardından ocaktan yaralı olarak çıkartıldı.
İşçiler, hazır bekletilen ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinden Alper Kıransoy ile Mehmet Demirtürk'ün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kıransoy'un kalbinin durduğu, ancak ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü bildirildi.
Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- YenidenMadendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- YenidenMadendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- YenidenMadendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- Yeniden

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