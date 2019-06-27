HABER

Madendeki göçükten dram çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli’nin 4 yıl sonra emekli olabilmek ve 2 çocuğuna bakabilmek için madende işe girdiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy mevkisinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli’nin otopsi işlemleri devam ediyor.

Madendeki göçükten dram çıktı

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli’nin 4 yıl sonra emekli olabilmek ve 2 çocuğuna bakabilmek için madende işe girdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy mevkisinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli’nin otopsi işlemleri devam ediyor. İki çocuğu olduğu öğrenilen Gegekli’nin 4 sene sonra emekli olabilmek için madende işe girdiği öğrenildi. Hayatını kaybettiği maden ocağında 2.5 yıldır çalıştığı öğrenilen Gegekli’nin ailesi acı haberi alınca Çaycuma Devlet Hastanesi morguna geldi. Burada gözyaşı döken aile, Gegekli’nin ardından feryat etti.
İşçinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gökçebey ilçesine bağlı Dağdemirciler köyü Gegekoğlu Mahallesi’nde toparğa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş da hastaneye gelerek aileye taziyelerini bildirdi.

Madendeki göçükten dram çıktı

Madendeki göçükten dram çıktı

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralıTunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı
Karabük’te fuhuş operasyonuKarabük’te fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.