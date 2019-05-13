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Maden'deki heyelan riski

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: - "Maden ilçesindeki heyelan riskinin sorumlusu ilçede faaliyet gösteren bakır işletmeleridir"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle bölge halkına tahliye tebligatında bulunulduğunu, heyelan riskinin sorumlusunun ilçede faaliyet gösteren bakır işletmeleri olduğunu öne sürdü.

Erol, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, günümüzde Elazığ'ın, gelişmişlikte çevre illerin en gerisinde bulunduğunu ifade ederek, yüzyıllara dayanan tarihi kültüre sahip kentin hakkettiği konumdan çok uzak olduğunu söyledi.

Elazığ'ın en kıymetli değerinin yer altı kaynağı olduğunu belirten Erol, bu değerlerin başında da bakırın geldiğini vurguladı. Erol, daha önce devlet işletmesi olarak faaliyet gösteren maden işletmesinin artık özelleştirme kapsamında çalıştığını dile getirdi.

Söz konusu işletmenin, faaliyetleri kapsamında ortaya çıkardığı hafriyatı ilçe yerleşiminin üst kısmında oluşturduğu alana boşalttığını anlatan Erol, milyonlarca metreküp toprağın oluşturduğu baskı nedeniyle ilçede heyelan riskine yol açtığını belirterek şöyle konuştu:

"Maden ilçesi bir heyelan riski ile karşı karşıya ve bunun nedeni ilçenin üst kısmındaki alana dökülen hafriyatın oluşturduğu baskı. Bütün heyelan riski içinde olan evlerin 5 gün içerisinde boşaltılması istenmiş. Aksi halde kolluk kuvvetleri marifetiyle bölgenin boşaltılacağı söylenmiş. Devlet, doğal olarak vatandaşlarının can ve mal güvenliğini almak adına kendini sorumlu hissedebilir ama işletmenin yarattığı mağduriyetlere de müdahale etmesi gerekir. İşletme tamamen kendine yeni rezerv alanı açmak amacıyla hareket etmektedir. Bu mağduriyetin kaynağı işletme ise maddi manevi sorumluluğu da üstlenmesi gerekiyor. Burada doğal bir afet yok. Devletin vatandaşlara vereceği evlerin ödeme sorumluluğunu işletme üstlenmelidir. Bu konuda ilçe halkının mağduriyetlerini tüm siyasi partilerin temsilcilerine ileteceğiz. Maden ilçesine sahip çıkmalıyız."

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol TBMM

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