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Madenden acı haber: İşçinin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı.

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı. Gelik’teki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi. 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ocakta mahsur kalan maden işçisi Soner Tarhan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından ocaktan çıkartılan maden işçisi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayın ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve maden işçisinin yakınları olay yerine geldi.

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