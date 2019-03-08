HABER

Madeni hırsızlar ATM’yi soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Antalya’da bir bankaya ait ATM’nin kapısını kıran hırsızlar bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı.Olay, Güzeloba Mahallesi’nde bulunan özel bir bankaya ait ATM’de dün gece saatlerinde gerçekleşti.

Antalya’da bir bankaya ait ATM’nin kapısını kıran hırsızlar bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Güzeloba Mahallesi’nde bulunan özel bir bankaya ait ATM’de dün gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ATM’nin kapısını kırdıktan sonra arka kısımdaki hazne bölümüne yöneldi. Hırsız ya da hırsızlar, içerisinde madeni paraların bulunduğu para haznesini çalarak kayıplara karıştı. Olayda, kağıt paraların bulunduğu bölümün alınamadığı öğrenilirken, sabah erken saatte bölgeden geçen ve kapının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekibin yanı sıra olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, ATM’de parmak izi çalışması yaparken, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı.
Polis ATM’yi soyan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Kilis'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklamaKilis'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
Evleri yanan yaşlı çift köylüler tarafından kurtarıldıEvleri yanan yaşlı çift köylüler tarafından kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.