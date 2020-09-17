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Madeni para yutan çocuk ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde madeni para yutan çocuk ölümden döndü.Olay, Kahta ilçesi Yeni Mahalle 110 nolu sokakta meydana geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde madeni para yutan çocuk ölümden döndü.
Olay, Kahta ilçesi Yeni Mahalle 110 nolu sokakta meydana geldi. 9 yaşındaki M.M.B. evde madeni para ile oynarken parayı yuttu. Annesine madeni 1 lira yuttuğunu söyleyen çocuk, annesinin 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Çocuğun yuttuğu para, röntgende tespit edildi. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen doktorlar madeni parayı çıkartamadı. Bunun üzerine çocuk, boğazında takılı kalan madeni paranın çıkarılması için Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun ameliyata alınarak boğazındaki paranın çıkartıldığı öğrenildi.

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