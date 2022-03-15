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  4. Madeni para yutan Murat bebek hastanelik oldu! Biri midesinde, diğeri yemek borusunda

Madeni para yutan Murat bebek hastanelik oldu! Biri midesinde, diğeri yemek borusunda

15.03.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 2 yaşındaki çocuk evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu. Paralardan biri midesinde, diğeri yemek borusunda kalan bebek, hastaneye kaldırıldı. ağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

Madeni para yutan Murat bebek hastanelik oldu! Biri midesinde, diğeri yemek borusunda

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı. Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı.

DIŞKI YOLUYLA ÇIKMASI BEKLENECEK

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

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(DHA)


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