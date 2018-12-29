Madeni paralar için 9 otomobilin camlarını kırdılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir apartmanın otoparkındaki çoğu lüks 9 otomobilin camları kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı. Şüphelilerin binlerce lira hasara yol açtığı araçlardaki madeni paraları çaldığı tespit edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1540 Sokak'ta bulunan Dr. Eyiler Apartmanı'nda saat 09.00 sıralarına meydana geldi. Apartman sakinlerinden Levent Altınay sabah otomobilinin yanına geldiğinde sağ arka kapı camının kırıldığını fark etti. Otomobilin içerisini kontrol eden Altınay, hırsızların herhangi bir şey almadığını gördü. Olayın polise bildirilmesiyle gelen ekipler, apartman otoparkındaki lüks 4 otomobilin camlarının kırıldığını, 3'ünün de kapılarının levyeyle zorlandığını tespit etti. Bazı otomobillerin içerisindeki madeni paraların alındığı belirlendi. Yaşanan olaya anlam veremediklerini kaydeden araç sahipleri, hırsızlık olayının madde bağımlısı kişilerce yapılmış olabileceğini öne sürdü.

'APARTMAN OTOPARKINDA KATLİAM OLMUŞ'

Yaşadığı şoku anlatmakta zorlandığını söyleyen araç sahiplerinden Levent Altınay, "Arabayı resmen darp etmişler. 2 arabanın camları kırılmış, 4 arabanın içine girilmiş. Bunu profesyonel birisi yapmamıştır diye düşünüyorum" dedi.

Yine aracı zarar gören mağdurlardan Umut Taş, "Gece apartmandaki 7-8 araca zarar vermişler. Camları patlatmışlar. Ruhsatlar alınmamış. Bozuk para falan almışlar" diye konuştu.

Sultan Arar ise apartman görevlisinin haber vermesiyle kötü haberi aldığını belirterek, "'Apartman otoparkında katliam olmuş' denilince geldim baktım. Benim aracımın da kapısı zorlanmış. Akli dengesi yerinde olmayan birileri yapmıştır. Hiç kimseden bir şey alınmamış. Sadece zarar vermişler. Para da aramış olabilirler" dedi.

Diğer yandan aynı mahalledeki başka bir sitede ise 2 otomobile daha zarar verildiği belirlendi.

Otomobilleri zarar görenler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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