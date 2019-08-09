Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir madeni yağ deposunda yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ deposunda çıktı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören sanayidekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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