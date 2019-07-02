HABER

Madımak olaylarında ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sivas’ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 26.

Sivas’ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 26. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.
2 Temmuz 1993 tarihinde Per Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 26. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Anma etkinlikleri için Sivas’tan ve Sivas dışından gelen çok sayıda kişi Alibaba Mahallesi’nde toplanarak kortej oluşturup, olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli’ne yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, 26 yıl önce yaşanan olayları protesto eden ve kınayan pankart ve dövizler ile ölenlerin fotoğraflarını taşıdı. Kortej yürüyüşü sırasında geniş güvelik önlemleri alınırken, polis helikopteri ve insansız hava araçları havadan kontrollerini sürdürdü.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...
İçişleri Bakanlığı: Silahla havaya ateş açma yüzde 18,5 azaldıİçişleri Bakanlığı: Silahla havaya ateş açma yüzde 18,5 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

649 terörist öldürüldü!

Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Bir köprü daha kapatılıyor! Bu ayın ikinci yarısında...

Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.