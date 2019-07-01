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Madımak: Yangından önceki son 8 saat tiyatroda

01.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

Sivas'taki katliamın üzerinden tam 26 yıl geçti.

Madımak Oteli'ndeki yangında öldü sanılıp morga konulan, morgda tesadüfen canlı bulunan Serdar Doğan, katliamı unutturmamak için tiyatro sahnesine taşıdı.Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan katliamın üzerinden tam 26 yıl geçti.

Katliamın üzerindeki sır perdesi aralanmadı. Acılarsa taptaze…

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas'a giden aydın, sanatçı, genç ve hatta çocuk tam 33 kişi Madımak Oteli'nde "Yaşasın Şeriat” sloganları altında yakıldı.

Yangında kardeşi Serkan'ı, arkadaşlarını kaybeden, hatta öldü sanılıp morga konulan Serdar Doğan, yıllar sonra bir tiyatro oyunu yazdı. Oteldeki ölüm-kalım mücadelesinin son sekiz saatine 13 yıldır ayna tutan oyun, bu yıl da sahnelerde.

Oyun, Madımak Oteli'nin altına bir yıl sonra açılan et lokantasında yangın gününün sorgulamasıyla başlıyor.

Sahnede otelin içindekilerin kendilerini korumak için nasıl barikat kurduğu, resmi yetkililerle yapılan ancak sonuçsuz kalan telefon görüşmeleri canlandırılıyor.

Canlandırmalar, sahnedeki beyaz perdeye yansıtılan ve olay günü otele saldıran öfkeli kalabalığın sesleri ve görüntüleriyle zaman zaman bıçak gibi kesiliyor. Serdar Doğan, otele saldırı yoğunlaştığında kardeşinin de aralarında olduğu küçük yaştakileri yukarı katlara gönderdiklerini söylüyor, büyüklerse otel girişinde kalıyor. Nasıl kurtulduğunu hatırlayamıyor Serdar Doğan.

Oyun, sahneye bırakılan karanfillerle son buluyor. Serdar Doğan'ın oyunu nasıl yazdığına, sahnelediğine annesi Pakize Doğan bile inanamıyor.

Serdar Doğan, Türkiye'de katliamların unutulmaması için politik tiyatroda kararlı. Sadece Madımak katliamını değil, Maraş’ı, Dersim'i, 12 Eylül darbesini anlatan oyunlarını sahnelerde tutma çabasında… Tüm amacı unutturmamak.

Hilal Köylü

©Deutsche Welle Türkçe

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