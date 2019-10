Madison'da Türk Markaları

New York’ta moda endüstrisi, 2008 krizi ve online alışveriş sitelerine ilginin artmasından bu yana zor günler geçiriyor. Ancak New York’un ünlü Madison Caddesi bu krizden etkilenmeden, hem New York’un en şık kadın ve erkekleri hem de dünyanın dört bir yanından alışveriş etmeye gelenlerin tek adresi olmayı sürdürüyor

New York’un Paris’i, Madison Caddesi Manhattan’daki en pahalı caddelerden birisi. Özellikle 61’inci sokakla 90 arasındaki 29 blok New York’ta moda ve şıklık denildiğinde akla ilk gelen yer.

Mahalleyi orada yasayan ve bu caddenin korunması için çalışan Amy Rossi anlatıyor.

Rosssi, “Madison Caddesi Amerika’daki en uzun lüks alışveriş merkezi. 29 bloktan oluşan bu cadde dünyanın en ünlü moda tasarımcılarının butiklerine ev sahipliği yapıyor. Sadece kıyafet değil, tasarım ve mücevher sektörünün önde gelen isimleri ve birçok tanınmış restoran ve sanat galerisi de yine bu caddede bulunuyor. Kısaca alışverişin tek adresi burası” diyor.

Madison Caddesi’ni özel yapan unsurların başında caddenin üzerinde bulunan koruma altındaki binalar geliyor. New York’un altın çağında yapılan bu binaların yıkılması ya da cephe değişikliği yasak. Bazı dükkanlar binaların giriş katlarındaki butikleri için değişik vitrinler yapsalar da çoğunluk binanın orijinal mimarisine sadık kalmayı seçmiş.