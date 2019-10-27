Madison'da Türk Markaları

New York’ta moda endüstrisi, 2008 krizi ve online alışveriş sitelerine ilginin artmasından bu yana zor günler geçiriyor. Ancak New York’un ünlü Madison Caddesi bu krizden etkilenmeden, hem New York’un en şık kadın ve erkekleri hem de dünyanın dört bir yanından alışveriş etmeye gelenlerin tek adresi olmayı sürdürüyor
New York’un Paris’i, Madison Caddesi Manhattan’daki en pahalı caddelerden birisi. Özellikle 61’inci sokakla 90 arasındaki 29 blok New York’ta moda ve şıklık denildiğinde akla ilk gelen yer.
Mahalleyi orada yasayan ve bu caddenin korunması için çalışan Amy Rossi anlatıyor.
Rosssi, “Madison Caddesi Amerika’daki en uzun lüks alışveriş merkezi. 29 bloktan oluşan bu cadde dünyanın en ünlü moda tasarımcılarının butiklerine ev sahipliği yapıyor. Sadece kıyafet değil, tasarım ve mücevher sektörünün önde gelen isimleri ve birçok tanınmış restoran ve sanat galerisi de yine bu caddede bulunuyor. Kısaca alışverişin tek adresi burası” diyor.
Madison Caddesi’ni özel yapan unsurların başında caddenin üzerinde bulunan koruma altındaki binalar geliyor. New York’un altın çağında yapılan bu binaların yıkılması ya da cephe değişikliği yasak. Bazı dükkanlar binaların giriş katlarındaki butikleri için değişik vitrinler yapsalar da çoğunluk binanın orijinal mimarisine sadık kalmayı seçmiş.
Rossi, “Madison Caddesi’nin diğer bir özelliği de bu mağazalarda alışveriş edenlerin çoğunun, mağazaların kurulu olduğu binalarda yaşıyor olması. Madison caddesi, adeta New York’ta bir Paris veya Londra havası olan tek yer. Burası çok özel bir mahalle ve mahalleliler birbirlerini tanıyor, burada yaşıyor, yemeğe çıkıyor, sergileri geziyorlar.Burası kendi başına küçük bir cennet” ifadelerini kullanıyor.
Madison Caddesi’nin haute couture mağazaları arasında kendine önemli bir yer edinen John Paul Ataker 30 yıl önce daha kurulurken Amerika pazarına açılmak üzere kendine net hedefler belirlemiş. New York moda haftasındaki defileleri ve Başkan Trump’in eski eşi Marla Maples ve kızı Tiffany’nin de aralarında bulunduğu şık New Yorklular’ı giydirerek kısa bir sürede Amerika’da tanınırlığı yüksek bir marka halini almış.
Madison caddesinde mağaza açmayı seçen diğer bir Türk tasarımcı ise Taji markasının arkasındaki tasarımcı ve CEO Feyzi Şeker. Feyzi Şeker 12 yıl önce Madison Caddesine mağaza açmış ve o günden bu yana ünlü müşterilerine özel takım elbiseler yapıyor.
Şeker, Madison’ı dünyanın merkezi, dünyadaki en lüks alışveriş merkezi olarak niteliyor.
New York’un en güzel ve en ünlü alışveriş merkezi Madison Caddesi Türk tasarımcılar sayesinde Türk kıyafetlerini de sunma şansına sahip oluyor. Bu sayede John Paul Ataker ve Taji Fashion bütün kıyafetlerini Türkiye’de yaptırarak, Türkiye’nin tekstildeki yerini dünyaya tanıtmayı başarıyor.
Madison Caddesi bir moda ikonu. Buradaki mağazalardan herkes alışveriş yapamasa da New York’un en güzel mahallesinin sokaklarında yürümek bile yetiyor. Yolunuz New York’a düşerse, bu sokakları gezmeden dönmeyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum