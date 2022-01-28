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Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istiyor! "Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz"

28.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna, Britney Spears'la turneye çıkmayı arzuladığını söyledi. Pop yıldızı ayrıca, Spears'la 2003 MTV Video Müzik Ödülleri sahnesindeki ünlü öpüşmelerini tekrarlamak istediğini açıkladı.

Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istiyor! "Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz"

Madonna, Britney Spears'la turneye çıkmayı arzuladığını söyledi. Pop yıldızı ayrıca, Spears'la ünlü öpüşmelerini tekrarlamak istediğini açıkladı.

63 yaşındaki Madonna, iki gün önce Instagram'da açtığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladı.

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Independent'in haberine göre, ünlü sanatçı, bir daha dünya turu yapıp yapmayacağına dair gelen soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki evet. Bunu yapmak zorundayım. Stadyum bebeğim. Peki buna ne dersin? Ben ve Britney?"

Spears'ın böyle bir organizasyonla ilgilenip ilgilenmeyeceğini bilmediğini söyleyen Madonna, şu ifadeleri kullandı:

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"Ama bu gerçekten harika olurdu. Öpücüğü canlandırabilirdik."

Madonna ve Spears, 2003 MTV Video Müzik Ödülleri'nde öpüşmüştü.
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Ünlü şarkıcı bir süredir babasının vasilik yetkisi yüzünden davalarla uğraşıyordu. Kasımda görülen davayla Spears, vasilik düzenlemesinden kurtulmuştu.

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Madonna da bu süreçte Spears'a desteğini sunmuştu. Yıldız isim, Instagram'da Temmuz 2021'de yaptığı paylaşımda "Bu kadına hayatını geri verin. Bu bir insan hakları ihlalidir" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
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