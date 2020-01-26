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Madonna bu sefer Londra konserini iptal etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Madame X turnesi kapsamında Boston’daki üç konserini ve Lizbon konserini gösteriye sadece 45 dakika kala iptal eden Madonna, bu defa Londra’da vermesi planlanan konsere çıkamadı. Hayranlarından özür dileyen şarkıcı, “Bedenimi dinlemeli, sağlığıma öncelik vermeliyim” dedi.

Madonna bu sefer Londra konserini iptal etti

Madonna, geçen hafta Portekiz’in başkenti Lizbon'daki konserini sahneye çıkmasına sadece 45 dakika kala iptal etmişti.

61 yaşındaki ‘pop müziğin kraliçesi’ bu defa cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki London Palladium’da sergileyeceği 15 konserden ilkini iptal etti. İptal nedeniyle hayranlarından özür dileyen Madonna, bedenini ve sağlığını öncelik olarak aldığını belirtti.

Instagram’da yaptığı paylaşımla birkaç gün dinleneceğini söyleyen ünlü şarkıcı, “27 Ocak’ta Londra’da vereceğim konseri iptal etmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Hepinizin bildiği gibi turnenin başında rahatsızlık geçirdim. Daima bedenimi dinlemeli ve sağlığımı önceliğim haline getirmeliyim. Yapmak isteyeceğim son şey hayranlarımı hayal kırıklığına uğratmak ya da şovumun bütünlüğünü tehlikeye atmak” dedi. Bilet paralarının iade edileceğini söyleyen Madonna, konser takvimine göre 29 Ocak’taki konsere çıkacağını belirtti.

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"İPTALLER BENİ TAHMİN EDEBİLECEĞİNİZDEN DAHA FAZLA YARALIYOR"

Ünlü şarkıcı hayranlarından tekrar özür dileyerek, “Konserlerimi iptal etmek zorunda kalmak, beni, tahmin edebileceğinizden daha fazla yaralıyor” ifadesinin de kullandı.

Madonna, London Palladium’da 29 Ocak Çarşamba günü konser verecek ve ardından aynı mekanda 13 performans daha sergileyecek.

Lizbon konseri dışında, Madame X turnesi kapsamında Boston’daki 3 konserini daha iptal eden Madonna, hiçbirinde sağlık sorununu açıklamamış, ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

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