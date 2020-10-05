Madonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti

Ünlü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta, katıldığı bir YouTube programında Madonna ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

52 yaşındaki Fransız müzisyen, Madonna ile tanışmalarını ve ünlü şarkıcının kendisiyle albüm yapmayı burcundan dolayı reddettiğini anlattı.

Guetta, “2009’da Madonna’nın Revolver şarkısının remiksini yaptım ve bununla Grammy kazandım. Ödülün ardından Madonna beni aradı ve remikse bayıldığını söyleyerek gelecek albümünü benim yapmamı istedi” diye konuştu.

"OLANLAR OLDU"

Buluşma gününü de anlatan ünlü DJ, “Öğle yemeğine gittim. Her şeyden konuştuk, müzikten, nasıl bir albüm yapmak istediğinden... Çok hoştu. Sadece o ve ben vardık. Çok sakin ve cool’du. Yemeğimizi yedik. Sonra olanlar oldu” ifadesini kullandı.

"AKREP DEYİNCE YÜZÜ DEĞİŞTİ"

“Bana bucumu sordu” diyen Guetta Madonna ile aralarındaki diyaloğu şöyle anlattı:

“Akrep burcu olduğumu söyledim. Aniden yüzü değişti ve bana ‘Üzgünüm, birlikte çalışamayacağız. Seni tanımak güzeldi. Hoşça kal’ dedi.”

