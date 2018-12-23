MAGAZİN

Madonna çıplak fotoğrafını paylaştı ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

Instagram hesabından gençlik yıllarında çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaşan Madonna hem o yıllara açıklık getirdi hem de "Sanatı ayıplayıp bitiremezsiniz" dedi.

Madonna çıplak fotoğrafını paylaştı ve...

Pop müziğin kraliçesi Madonna, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve notla dikkat çekti. 19 yaşında New York'ta Martha Graham Dans Okulu'nda öğrenciyken, kirasını çıkarabilmek için sanat okullarının çizim ve fotoğraf sınıflarında modellik yaptığını belirten Diva, "Bu karelerin birçoğu ben ünlü olduktan sonra Playboy ve Penthose'a satıldı.

Toplum beni çıplak olduğum için ayıplamaya çalıştı. Basına yaptığım 'utanmıyorum' açıklaması da günlerde manşetlerde yer aldı diye yazdı.

Capture

60 yaşındaki Madonna sözlerine şöyle devam etti: Eserlerin gururlu sahibiyim. Düğün hediyesi olarak daha sonra bana verildiler. Sanatı ayıplayarak bitiremezsiniz. Yaratıcılık her zaman kazanır."

Çıplak olduğu görüntülerin daha sonra ABD'Li ünlü ressamlar Keith Haring ve Andy Warhol tarafından değerlendirildiğini ifade edan Madonna'ya dünya çapındaki ünlü isimlerden de destek mesajları yağdı.


Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Avlu'nun Zerrin'i direk dansıyla olay olduAvlu'nun Zerrin'i direk dansıyla olay oldu
Sokakta söylediği şarkıyla fenomen olmuştu! Sokakta söylediği şarkıyla fenomen olmuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Madonna madonna son hali Madonna çıplak

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özge Özpirinçci'den romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i direk dansıyla olay oldu

Mehmet Baştürk, O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Sokakta söylediği şarkıyla fenomen olmuştu!

Pınar Altuğ'dan takipçisine yanıt!

Takipçisinin eleştirisine bozuldu, yanıt verdi

İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil açıklaması!

İbo açıkladı: Mehmet Ali gözlerini açmış

Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra gelen itiraf

Bomba itiraf: Burnumdan sümük aktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.