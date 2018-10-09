Madonna’dan olay yaratan görüntü! O oyuncağa benzetildi

‘Beauty Roller’ adını verdiği bir tür yüz masajı ürününü tanıtan Madonna, videoda ürünü kaç kez kullandığından ve çeşitli özelliklerinden bahsediyor.

Saatler içinde 300 binden fazla izlenen video, Madonna’nın beklentilerinin aksine farklı bir sebepten viral oldu. Ürünün şeklinin seks oyuncağını andırdığını savunan kullanıcılar ünlü şarkıcıyla alay etti.

Videonun altına binlerce yorum yapılırken, “Şaka mı yapıyor acaba? Biri ona suratını neyle ovaladığını söylesin. Gülmekten yerden kalkamıyorum” gibi ifadeler dikkat çekti.

Madonna’ya destek çıkan hayranları ise, ürünün birçok özelliği olduğunu ve insanların sadece alay etmek için karalama kampanyası yaptığını savundu.