MAGAZİN

Madonna’dan olay yaratan görüntü! O oyuncağa benzetildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

‘Popun Kraliçesi’ Madonna, kendi adını verdiği markasıyla sahnelerden sonra kozmetik ve bakım ürünleri dünyasına da el attı. Instagram’dan markasına ait ürünleri tanıtmak isteyen 60 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı bir videoyla sosyal medyayı birbirine kattı.

Madonna’dan olay yaratan görüntü! O oyuncağa benzetildi

‘Beauty Roller’ adını verdiği bir tür yüz masajı ürününü tanıtan Madonna, videoda ürünü kaç kez kullandığından ve çeşitli özelliklerinden bahsediyor.

Saatler içinde 300 binden fazla izlenen video, Madonna’nın beklentilerinin aksine farklı bir sebepten viral oldu. Ürünün şeklinin seks oyuncağını andırdığını savunan kullanıcılar ünlü şarkıcıyla alay etti.

Videonun altına binlerce yorum yapılırken, “Şaka mı yapıyor acaba? Biri ona suratını neyle ovaladığını söylesin. Gülmekten yerden kalkamıyorum” gibi ifadeler dikkat çekti.

Madonna’ya destek çıkan hayranları ise, ürünün birçok özelliği olduğunu ve insanların sadece alay etmek için karalama kampanyası yaptığını savundu.


PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke ettiBerkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti
Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Madonna beauty roller tanırım videosu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Bülent Uygun, Al Rayyan'ın başına geçti

Bülent Uygun, Al Rayyan'ın başına geçti

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nu alacak kişiler ooamaçlada kullanırlar büyük ihtimall :))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burçin Orhon: Yarı robot olduğumu açıklıyorum

Burçin Orhon: Yarı robot olduğumu açıklıyorum

Bella Thorne 21 yaşında! Çılgın kutlama

Bella Thorne 21 yaşında! Çılgın kutlama

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'

Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'

Hakan Sabancı birliğe teslim oldu! İlk fotoğraf geldi

Hakan Sabancı birliğe teslim oldu! İlk fotoğraf geldi

Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.