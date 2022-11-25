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Madonna durmuyor! Seks kitabını böyle duyurdu

25.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, 1992 tarihli kitabı "Sex"in yeniden basımını feminen bir korseyle verdiği erotik pozlarını paylaşarak duyurdu.

Madonna durmuyor! Seks kitabını böyle duyurdu

Madonna, çıktığında sansasyon yaratan kitabının 30. yılı sebebiyle piyasaya süreceği bu yeni basımda dünyaca ünlü markayla işbirliği yaptı. Derin dekolteli krem rengi korsesinin üstüne kürk giyen Madonna, ayna karşısından çektiği fotoğraflarını Instagram'a yükledi.

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Pop yıldızı, gönderinin açıklamasına şunu yazdı: Sizi transa sokmak istiyorum… SEX'in yeniden basımını sunar.
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Son dönemdeki paylaşımları "tuhaf" bulunan ve olumsuz yorumlar alan Madonna, bu fotoğraflarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Bir takipçisi; "Kızım, dünyayı yıllardır transa sokuyorsun! Sana abayı yaktık, seni çok seviyoruz!" yorumunda bulundu.

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92'DE REKOR SATIŞ YAPMIŞTI

Madonna'nın söz konusu kitabı 1992'de ilk yayımlandığında dünya çapında 1,5 milyon kopya satmıştı. Kışkırtıcı ve müstehcen fotoğrafların yer aldığı kitaba yapılan olumsuz yorumlar, eserin satış rekoru kırmasına engel olamamıştı.


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Madonna

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