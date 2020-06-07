MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Madonna, George Floyd protestolarına katıldı

Madonna, George Floyd protestolarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için kentte başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterilere dünyaca ünlü şarkıcı Madonna da katıldı.

Madonna, George Floyd protestolarına katıldı

Ünlü şarkıcı Madonna, ABD’de polisin diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi vatandaş George Floyd’un ardından başlayan Siyahların Yaşamı Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarına Londra’da katıldı.

aüaüaüaa

Dizi sakatlandığı için koltuk değnekleriyle protestoya katılan Madonna, Londra’daki eylemlerde görüntülendi. 61 yaşındaki şarkıcıyı tanıyan eylemciler telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Hayranları Madonna’nın koltuk değnekleriyle protestolara katıldığını vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Kötü yorumlara yanıtına beğeni yağdıKötü yorumlara yanıtına beğeni yağdı
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Denizli'de feci kaza!

Denizli'de feci kaza!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki söylenilen abd nin gücü çin e devroluyor ve hu yaşanan sıkıntılı süreç bu yüzden diyenler haklı sanırım. illuminati de sokağa yurudugune göre ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya mahkemeye koştu! 'Ev gözetleme konusunu...'

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Mustafa Sandal'in ev hali dikkat çekti!

Mustafa Sandal'in ev hali dikkat çekti!

Cemre Kemer'in düğün elbisesine beğeni yağdı

Düğün elbisesine beğeni yağdı

Aydan Şener yıllara meydan oluyor! Bikini açıklaması

Yıllara meydan okuyor! Bikinili pozları olay oluyor

Selin Ciğerci: Onlar nefret ettikçe kıskandıkça...

Kötü yorumlara yanıtına beğeni yağdı

Gamze Erçel'den Hande Erçel ve Aylin Mavi paylaşımı

Ayrı kalamıyor! 'Kavuştular'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.