Madonna, George Floyd protestolarına katıldı

Ünlü şarkıcı Madonna, ABD’de polisin diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi vatandaş George Floyd’un ardından başlayan Siyahların Yaşamı Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarına Londra’da katıldı.
Dizi sakatlandığı için koltuk değnekleriyle protestoya katılan Madonna, Londra’daki eylemlerde görüntülendi. 61 yaşındaki şarkıcıyı tanıyan eylemciler telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Hayranları Madonna’nın koltuk değnekleriyle protestolara katıldığını vurguladı.
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