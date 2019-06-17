MAGAZİN

Madonna isyan etti: İnsanlar köle olmuş

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Madonna sosyal medya hakkında konuştu. Ünlü sanatçı "İnsanlar birbirlerinin onayını kazanmak için köle olmuş” ifadelerini kullandı.

Madonna isyan etti: İnsanlar köle olmuş

Son çıkardığı Madame X albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Madonna, The Sun gazetesine konuştu.

Son dönemde İsrail'deki Eurovision'a katılması sonucu aldığı tepkilerle de gündemde olan Madonna, sosyal medyaya veryansın etti.

Instagram hesabında 13.8 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçı şöyle konuştu: “O platform kötü hissetmek için yaratılmış. Kendinizi, sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsunuz.
İnsanlar birbirlerinin beğenilerini ve onayını kazanmak için köle olmuş."

Madonna daha önce yaptığı bir açıklamada ise çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu dile getirmiş, "Onlarla ilişkimi gerçekten bitirdi. Teknoloji hayatlarının o kadar büyük bir parçası oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Simge: Aşk yok, iş varSimge: Aşk yok, iş var
Annesinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımla olay olduAnnesinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımla olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Madonna Madonna instagram

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Simge: Aşk yok, iş var

Simge: Aşk yok, iş var

Demi Rose annesinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımla olay oldu

Annesinin ölümünün ardından yaptığı paylaşımla olay oldu

Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı ‘dolandırıcı’ iddiası

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Kenan Doğulu'dan Beren Saat sorularına yanıt: Benim tarzımı biliyorsunuz

Beren Saat sorularına bakın ne yanıt verdi

Burcu Esmersoy sezonu açtı!

Burcu Esmersoy sezonu açtı!

Şevket Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.