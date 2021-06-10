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Madonna'nın 24 yaşındaki kızı Lourdes Leon, annesini gölgede bıraktı!

10.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna'nın oyuncu Carlos Leon'dan olan kızı Lourdes Leon, cesurlukta annesini geçti. Markaların çalışmak için sıraya girdiği genç kız, yeşil ipli bikinisiyle hayranlarının karşısına çıktı.

Madonna'nın 24 yaşındaki kızı Lourdes Leon, annesini gölgede bıraktı!

Madonna'nın kızı Lourdes Leon, yaptığı cesur paylaşımlarla annesini gölgede bıraktı. 24 yaşındaki ünlü isim, minicik ipli yeşil bikinisiyle objektif karşısına geçti. Yeşil ipli bikisiyle birlikte bol bol aksesuar ve yeşil Gucci marka şapkayla poz veren yıldız, fotoğrafını “alkış” notuyla paylaştı.

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LOURDES LEON’UN CESURLUĞU

Madonna’nın kızı olmasına rağmen annesinin kanatları altına girmeyen genç kız, yaptığı aykırı moda çekimleriyle ön plana çıkıyor. Dünyaca ünlü markalar Lourdes Leon’la çalışmak için adeta sıra bekliyor. Genç isim son olarak Tasarımcı Barragán'ın reklam filminde rol aldı.

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Madonna, kızı Lourdes Leon’u ekim 1996 yılında kucağına aldı. Babası oyuncu Carlos Leon olan genç kız, önümüzdeki günlerde yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lourdes Leon
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