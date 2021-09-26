Madonna'nın kızı Lourdes Leon podyumda!

Bir zamanlar gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Madonna artık yerini kızı Lourdes Leon'a bırakıyor.

Her ne kadar kendisi sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi sürdürse de Lourdes Leon, spot ışıkları altında annesinden daha fazla görünüyor.

Lourdes Leon, önceki gün Milano'da ünlü bir firmanın defilesinde podyuma çıktı.

24 yaşındaki Lourdes Leon podyumun en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Sık sık koltuk altı kıllarıyla gündeme gelen model Irina Shayk, Dua Lipa gibi isimlerle yürüdü.

Leon geçtiğimiz gün ise Rihanna'nın yeni koleksiyonu için cesur tarzıyla dikkat çekmişti.

