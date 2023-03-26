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Madonna'nın ulusal kanaldaki erotik dansı sosyal medyada yeniden gündem oldu

26.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna ulusal kanalda erotik dans edip en sonunda da eteğini kaldırmıştı. Madonna'nın dansı sosyal medyada yeniden paylaşılarak gündem oldu.

Madonna'nın ulusal kanaldaki erotik dansı sosyal medyada yeniden gündem oldu

Dünyaca ünlü 64 yaşındaki şarkıcı Madonna son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kariyerinde pek çok başarıya imza atan popun kraliçesi ulusal televizyonda katıldığı bir programda yaptığı şovla herkesi şoke etti.

Ulusal televizyonda Jimmy Fallon'ın programına katılan Madonna programda oral seks göndermeli dansıyla şoke etti. Yaptığı erotik dansla herkesi şoke eden Madonna'nın bu dansı epey zaman önce yapılmış olmasına rağmen sosyal medyada yeniden paylaşınca gündem oldu.

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Dünyaca ünlü isim bununla da kalmadı şovunu bitirdikten sonra giderken eteğini açtı.

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Sosyal medyada Madonna'ya "Bu, tanık olunması çok üzücü ve acıklı bir manzara" yorumları yağdı.

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