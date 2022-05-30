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  4. Madonna ölümden döndü! Yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu

Madonna ölümden döndü! Yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu

30.05.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de düzenlenen bir boks maçında yanlış verilen silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan polis, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikoduyu yalanlandı. Öte yandan maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

ABD’nin New York kentindeki Barclays Center'da düzenlenen bir boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. İzdihamda 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlanırken maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

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İZDİHAM ÇIKTI

New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero arasındaki boks maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi. Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.

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DEDİKODU YALAN ÇIKTI

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.

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ÜNLÜ İSİMLER DE MAÇTAYDI

Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

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Kaynak: İHA-AA

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