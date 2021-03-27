Madonna photoshop skandalı ile gündemde

Pop müziği kraliçesi Madonna’nın 2015’te Rebel Heart albümünün tanıtımı için Instagram’da paylaştığı fotoğrafının aslında Avustralyalı Amelia Goldie’ye ait olduğu, 28 yaşındaki kadının vücuduna kendi yüzünü photoshop ile yerleştirdiği iddia edildi.

"VİRAL OLDU"

Sosyal medya platformu TikTok’ta kendi fotoğrafını paylaştığı ve iddiasını gündeme getirdiği videosu viral olan Goldie, Madonna’nın 2015’teki fotoğrafının hala resmi Instagram hesabında bulunduğunu söyledi.

"İKİ KEZ ULAŞMAYA ÇALIŞTIM"

Madonna’nın Instagram üzerinden ekibine iki kez ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirten Goldie, fotoğrafın asıl sahibinin kendisi olmasından gurur duyduğunu söyledi.

"BAŞIMA GELEN EN TUHAF ŞEY"

Bu durumun hayatında başına gelen en tuhaf şey olduğunu belirten Goldie, “Yine de fotoğraf nedeniyle itibar görmek isterdim. Bence başkasının vücudunu kendi bedeniniz gibi oynayacaksanız, bahsedilmeyi hak ediyorlar” diye konuştu.

EKİBİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Madonna’nın veya ekibinin yakalandıklarının farkında olup olmadıkları belli değil ancak, yüzlerce Instagram kullanıcısı ABD’li şarkıcının 2015’te paylaştığı çalıntı olduğu iddia edilen fotoğrafının altına şakalar ve suçlamalarla dolu yorumlar yazmaya başladı.

