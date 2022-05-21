Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna'nın canlı yayın yapmasına, Instagram’ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasak getirildi. 'Pop müziğin kraliçesi' olarak anılan 63 yaşındaki ünlü yıldız, Instagram’daki 18 milyon takipçisine yasağı açıklarken, “Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansürcülere biat ediyorum” diyerek tepki gösterdi.

Geçen yıl da kurum tarafından şarkıcının çıplak fotoğrafları Instagram’dan silinmişti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında 'topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yüklemiş, Instagram'ı cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçlamıştı.



Ünlü şarkıcı, "Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?" demişti.





