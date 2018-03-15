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Madonna, yönetmenliğe dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

Altın Küre ve Grammy ödüllü pop ikonu Madonna; Hollanda Ulusal Balesi'nin solo balerinlerinden Michaela DePrince'in çarpıcı hayat hikâyesini anlatacak filmle yönetmenlik denemelerine dönüyor

Madonna, yönetmenliğe dönüyor

Son yönetmenlik deneyimi 2011 yılı imzalı Wallis Simpson biyografisi "W.E." olan 59 yaşındaki Madonna'nın projeleri genellikle eleştirmenlerden zayıf notlar alsa da, bu durum MGM'in ona yönetmenlik teklif etmesini engellemedi.

Film, Michaela DePrince’nin savaştan zarar gören Sierra Leone’de bir yetim olarak yaşadığı çocukluk yıllarından, bütün zorlukları aşarak dünyaca ünlü bir balerin olmasını anlatacak.

"DAHA UYGUN BİR YÖNETMEN YOK"

MGM'in Film Departmanı Başkanı Jonathan Glickman konuya ilişkin; "Madonna bu olağanüstü hikayeyi beyaz perdeye taşıyacağı için daha heyecanlı olamazdık. Michaela’nın tutku ve duyarlılık yolculuğunu anlatmak için daha uygun bir yönetmen yok ve bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

"YETİM ÇOCUKLARIN SESİ OLMASI İÇİN FIRSAT"

Madonna ise "Michaela’nın yolculuğu, hem bir sanatçı hem de sıkıntıları anlayan bir aktivist olarak bende derinden yankı buldu. Sierra Leone'a ışık tutması ve Michaela'nın, birlikte büyüdüğü yetim çocuklarının sesi olması için eşsiz bir fırsatımız var. Hikayesini hayata geçirmekten onur duydum" dedi.

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