Madrid Büyükelçiliği şehitlerini andı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de 41 yıl önce Ermeni terör örgütü JCAG'ın hain saldırısında şehit olan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp, eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol uyruklu büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo anıldı.

Ermeni terör örgütü JCAG'ın 2 Haziran 1978'de, o dönemde Türkiye'nin Madrid Büyükelçilik binasının olduğu Monte Esquinza 48 numaralı Sokak'ta, büyükelçilik aracını çapraz ateş altında tutarak yaptığı saldırıda şehit olan Büyükelçi Kuneralp ve arabadaki diğer 3 kişi için Madrid'de anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, büyükelçilik çalışanları, İspanya Adalet ve Dışişleri bakanlıkları ile Emniyet Müdürlüğü ile Jandarmadan üst düzey temsilciler katıldı.

Anma töreni kapsamında, terör saldırısının olduğu yere çelenk koyularak, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Erginay, burada yaptığı konuşmada, "Sadece Türk Büyükelçiliğine ait bir araçta bulundukları için katledilen mensuplarımız Büyükelçi Zeki Kuneralp, Necla Kuneralp, Beşir Balcıoğlu ve Antonio Torres Olmedo’yu saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Erginay ayrıca Ermeni terör örgütlerinin, Türk diplomatlarını, ailelerini ve görev yaptıkları ülkelerin uyruğunda bulunan mesai arkadaşlarını hedef alan saldırılarına 1973 yılında başlayıp 1984 yılına kadar düzenli ve sistematik olarak devam ettiklerini hatırlattı.

