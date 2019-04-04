Madrid sokaklarında satılan esrarın çoğunda 'insan dışkısı izi bulundu'

İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılan bir araştırmada, kent sokaklarında satılan esrarın büyük kısmında tehlikeli düzeyde insan dışkısı izleri bulunduğu belirlendi.

Madrid ve çevresinden alınan 90 farklı numunenin incelendiği çalışmada, E.coli ve Aspergillus fungus bakterileri tespit edildi.

Ülkeye sokulma yöntemleri nedeniyle "meşe palamudu" şeklinde sarılan numunelerde en yüksek düzeyde dışkı izine rastlandığı, bu numunelerin yüzde 40'ında "dışkı aroması" olduğu kaydedildi.

İspanya'da esrar satmak, ithal etmek ve kamuya açık yerlerde kullanmak yasa dışı. Ancak gözden uzak olması şartıyla kişisel kullanım için yetiştirmek ve özel alanlarda içmek teknik olarak yasal.

Çalışma nasıl yapıldı?

Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nden farmakolog Jose Manuel Moreno Perez, uyuşturucunun insan tüketimine uygun olup olmadığını belirlemek için, hem şehirde hem de banliyölerde numuneleri doğrudan sokak satıcılarından topladı.

Araştırma ekibi, daha sonra numuneleri, hangisinin daha zararlı olduğunu belirleyebilmek için şekilleri "meşe palamudu" ya da "külçe"ye benzeyenler olarak ikiye ayırdı.