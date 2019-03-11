Madrid'de 11 Mart saldırılarında hayatlarını kaybedenler anıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de 11 Mart 2004 tarihinde 4 banliyö treninde gerçekleştirilen terör saldırılarında yaşamını yitiren 192 kişi için anma töreni yapıldı.

"Avrupa tarihinin en büyük terör eylemi" olarak bilinen Madrid'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için ilk tören Sol Meydanı'nda düzenlendi. Terör mağdurlarının kurdukları derneklerin başkanlarının, Madrid yerel yönetimi yetkililerinin ve bazı siyasi parti liderlerinin bulunduğu törene İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de katıldı.

Başbakan Sanchez, 11 Mart terör saldırısının 15. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce terör, barbarlık ve mantıksızlık İspanya'yı vurdu. Tarihimizin en trajik saldırısı oldu. Bunun kurbanları ve acı anılarını yaşayanlar bugün ve her zaman hafızamızda kalacak. Onları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Anma programları kapsamında, terör saldırılarının olduğu Atocha, El Pozo, Santa Eugenia ve Alcala de Henares istasyonlarının önünde, 11 Mart saldırılarının kurbanları için Retiro Parkı'nda dikilen 192 ağacın olduğu alanda ve kentin bazı meydanlarında törenler düzenlenip saygı duruşları yapıldı.