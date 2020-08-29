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Madrid’de 20 katlı binada korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 21:13 | Son Güncelleme

İspanya’nın başkenti Madrid’de 20 katlı bir binada yangın çıktı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 20 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.
İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Hortaleza semtindeki 20 katlı bir binanın üst katlarında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi binanın 18, 19, 20’nci katları ile çatısı alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina sakinlerini hızlı bir şekilde tahliye ederken, vinç yardımı ile yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Binanın yangından etkilenen katları ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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