Madrid'de bin 500 koyunla Ortaçağ geleneği canlandırıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de, Ortaçağ geleneklerinden "Trashumancia Şenliği" çerçevesinde bin 500 koyun başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi.
Hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlayan etkinlik dolayısıyla şehir merkezindeki sokaklar trafiğe geçici olarak kapatıldı.
Başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçen koyun sürüsünü Madridliler ve turistler meraklı gözlerle izledi.
Çobanlar, kent merkezindeki Sol Meydanı'na gelindiğinde 1418 yılındaki geleneğe atfen sembolik olarak koyunlarını geçirmek için belediye yetkililerine antik İspanyol parasıyla geçiş ücreti ödedi.
Bir süre ara verilen ve 1994 yılında yeniden başlayan şenlik kapsamında çobanlar ve aileleri geleneksel kıyafetlerini giydi, yerel danslar sunuldu.
İspanya Tarım Bakanlığının organizasyonundaki şenlik yaklaşık 4 saat sürdü.
- "Trashumancia Şenliği" kapsamında çobanlar, koyunlarını kent merkezinden geçirdi
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