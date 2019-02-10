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Madrid’de binlerce kişi hükümetin Katalonya politikasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:15 | Son Güncelleme

İspanya’nın başkenti Madrid’de binlerce kişi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Katalonya’da diyalog girişimlerini protesto etti.İspanya’da sağ görüştü partilerin çağrısıyla Madrid’deki Colon Meydanı’nda toplanan yaklaşık 45 bin kişi, Katalanlar ile hükümet arasındaki görüşmeleri protesto etti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de binlerce kişi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Katalonya’da diyalog girişimlerini protesto etti.
İspanya’da sağ görüştü partilerin çağrısıyla Madrid’deki Colon Meydanı’nda toplanan yaklaşık 45 bin kişi, Katalanlar ile hükümet arasındaki görüşmeleri protesto etti. İspanya’nın birliğinden yana olduklarını belirten göstericiler, ayrılıkçılar ile görüşmelere “Yeter” diyerek son verilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in görev süresinin dolduğunu, “erken seçim” yapılması gerektiğini ifade ettiler. Gösteriye katılan PP Partisi lideri Pablo Casado, “İspanya yüz gün içinde sandık başına gitmeli” dedi.
Gösteriye ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), Ciudadanos (Yurttaşlar), Vox, Navarra Halkının Birliği Partisi (UPN), Foro Asturias, PAR, Kalkınma ve Demokrasi Partisi (UpYD) katıldı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo, Katalonya’daki ayrılıkçıların bağımsızlık için referandum konusunda ısrar etmesinden dolayı diyalog masası girişiminin sonlandırıldığını açıklamıştı. İspanya’da sağ görüşlü partiler, Başbakan Pedro Sanchez’i diyalog masası girişiminden dolayı eleştiri yağmuruna tutmuştu.

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