MADRİD (AA) - "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla İspanya'nın tüm kentlerinde gösteriler yapıldı.

Kadına Şiddete Karşı Madrid Forumu tarafından başkent Madrid'de organize edilen, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de aralarında bulunduğu yüksek katılımlı gösteride kadınlar "özgürlük" için yürüdü.

"Birimiz bile eksilmesin, özgür olmak istiyoruz" pankartı arkasında yürüyen binlerce kişi "Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz ama bizi öldürüyorlar", "Madrid maçoların mezarı olacak", "Elbiseli veya elbisesiz vücuduma dokunmayın" sloganları attı.

Kadına yönelik şiddete karşı son yıllarda ciddi kampanyalar yürüten ve bu sorunu toplumun "kanayan en büyük yarası" olarak gören İspanya'da son 15 yılda 972 kadın erkek tarafından uygulanan şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Ülkede geçen yıl 49 kadın eşi veya sevgilisi tarafından uğradığı şiddetle öldürülürken, bu yıl içinde de öldürülen kadınların sayısının 44 olduğu açıklandı.

Sivil toplum kuruluşları yetkilileri, öldürülen kadınların yarısının uğradığı şiddetle ilgili önceden polise suç duyurusunda bulunmamasına ve son yıllarda 18 yaş altı kadınların öldürülmesinde artış olmasına dikkati çekiyor.

İspanya Polis Teşkilatı, bu yıl içinde yaklaşık 67 bin kadının, eşi veya sevgilisi tarafından şiddete uğradığına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

