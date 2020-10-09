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Madrid'de olağanüstü hâl ilan edildi

09.10.2020 19:42 | Son Güncelleme

Vaka sayılarının yükseldiği Madrid'de hükümetle bölgesel yönetim arasında korona önlemleri konusunda anlaşmazlık çıktı.

Madrid'de olağanüstü hâl ilan edildi

Merkezi hükümet, anlaşma sağlanamayınca kentte olağanüstü hâl ilan etti.İspanyol hükümeti, korona vakalarının sayısının artması üzerine başkent Madrid ve çevresinde olağanüstü hâl ilan etti. Karar, bölgesel yönetimin itirazına rağmen kabinenin kriz toplantısında alındı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bölgesel yönetimi hiçbir girişimde bulunmamakla suçlayarak Madrid'deki yüksek enfeksiyon seviyesinin ülkenin geri kalanına yayılmasını engellemek gerektiğini söyledi. Hükümet olarak sabırlarının sonuna geldiğini vurgulayan Illa, olağanüstü hâlin iki hafta geçerli olacağını sözlerine ekledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve sol partilerin koalisyonundan oluşan hükümeti, geçen hafta muhafazakâr Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Díaz Ayuso'nun karşı çıkmasına rağmen Madrid ve çevresi için kısmen kapanma kararı almıştı. Ancak Ayuso'nun başvurusuyla bu karar özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Seyahat kısıtlaması geldi

Bölgede şimdi olağanüstü hâl ilan edilmesiyle merkezi hükümet, başkentte yeniden kısıtlamalara gidebilecek. Olağanüstü hâl kararı, Madrid ve özerk bölge içinde bulunan diğer 9 kenti kapsıyor. Alınan karar uyarınca olağanüstü hâl uygulanacak bölgelerde yaşayanlar, sadece geçerli bir sebebi olması halinde, doktora ya da işe gitmek gibi, bulunduğu bölgeyi terk edebilecek. Ayrıca 6'dan fazla kişinin toplanması yasaklanırken, bar ve restoranların da saat 23.00'te kapanması gerekiyor.

Uygulamadan 4,5 ila 6,6 milyon kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü protesto düzenlenecek

Merkezi hükümetin kararını protesto eden Bölgesel Yönetim İçişleri Bakanı Enrique López, olağanüstü hâl kararını "orantısız ve gereksiz" bularak kararı "Madridlilere bir saldırı" şeklinde değerlendirdi. Aşırı sağcı Vox partisi ve muhazakâr Halk Partisi de Pazartesi günü karara karşı protesto çağrısında bulundu. Vox partisinin lideri Santiago Abascal, hükümeti "baskıcı ve saçma" önlemler almakla suçladı.

İspanya, güncel verilere göre 850 bin vaka sayısıyla salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde biri. Ülkede bir hafta içinde 100 bin kişide 115 vaka tespit edilmesiyle sınır değerler aşıldı. Bu oran Madrid'de ise 100 bin kişide 230.

dpa,AFP/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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