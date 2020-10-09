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Madrid'de Salgın Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

09.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Merkezi hükümetin kararı yerel yönetim ve halkta tepkiye yol açtı. Madrid’te yaşayanlar sadece kısmi yasak uygulanmasını tercih ediyor

Madrid'de Salgın Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

İspanya’da hükümet, Corona virüsü salgınında Avrupa’nın en fazla etkilenen kentlerinden Madrid’de yeniden katı kısıtlamalar getirme amacıyla olağanüstü hal ilan etti.

Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki hükümetin bu adımı, Madrid’in muhafazakar bölgesel lideriyle arasındaki gerginliğin daha da artmasına neden oldu. Muhafazakarlar, salgına karşı yeniden devreye sokulması planlanan kısıtlamaların hukuk dışı ve aşırı olduğunu, yerel ekonomiye de zarar verdiğini savunuyor.

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip başkent Madrid’de birçok insan devam eden kriz karşısında tepkili.
Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, Madrid’deki yerel yetkililerin itirazına rağmen kente giriş-çıkışları kapattı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son verilerine göre Madrid ve çevresinde son iki haftada her 100 bin kişi arasında 723 yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Bunun Avrupa’da Andorra’dan sonra nüfusa göre en fazla vaka oranı olduğu belirtiliyor.

Ancak Madrid yerel yönetim lideri Isabel Diaz Ayuso kent genelinde kısıtlamalar yerine salgının yayılma oranının yüksek olduğu mahallelerde önlemleri yürürlüğe koydu. Madrid’de bir mahkeme de Ayuso’nun kısmi kapatma kararına destek verip genel kısıtlamaları reddetti. Sanchez liderliğindeki hükümetin olağanüstü hal ilanı da bu kararın ardından tepki olarak geldi.

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