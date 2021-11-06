Madrid'de sirkten kaçan 8 deve ve bir lama sokakta dolaşırken bulundu

İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Cuma sabah saatlerinde bir sirkten kaçan 8 deve ve bir lamanın sokakta dolaşırken bulunduğunu söyledi.

Hayvanların sahibi Quiros Sirki, olayın hayvan hakları aktivistleri tarafından gerçekleştirilen bir "sabotaj" olduğunu dile getirdi.

Hayvanlar, sirkin yakınlarında yer alan kentin güneyindeki Carabranchel ilçesinde yerl saatle 05.00'te bulundu.

Polis, "sağlıklı ve sağlam" bir şekilde iade edilebilmeleri için hayvanlarla ilgilenildiğini söyledi.

Sirk yöneticisi Mati Munoz, AFP'ye yaptığı açıklamada, hayvanların bulunduğu bölgedeki elektrikli tellerin kesildiğini ifade etti.

Lama ve develerin bulunmasıyla rahatladığını söyleyen Munoz, olayın arkasında sirki her yıl protesto eden aktivistlerin olduğunu iddia etti.