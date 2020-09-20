Madrid’de yarın başlayacak olan bölgesel karantina protesto edildi

İspanya’nın başkenti Madrid’in bölgesel hükümeti tarafından geçtiğimi günlerde yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamalardan çoğunluğu göçmenlerden ve düşük gelirli vatandaşlardan oluşan yaklaşık 850 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

"AYUSO VİRÜS SENSİN"

Başkentte sokaklara dökülen binlerce kişi yarın başlayacak olan karantina tedbirlerini protesto etti. Kısıtlamaların sadece yoksul bölgelere uygulandığını öne süren göstericiler, bölgesel hükümetin ayrımcılık yaptığını iddia etti. Protestocular, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini dile getirirken, daha iyi sağlık hizmeti talep etti. Göstericiler, Madrid Bölge Lideri Isabel Daz Ayuso’ya istifa çağrısında bulunarak, "Ayuso, virüs sensin" sloganı attı.

Başkentteki en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip olan güney bölgesi Vallecas’ta sokağa çıkan vatandaşlar, sağlık sisteminin felç olduğunu ve yeni kısıtlamaların gelir kaybına yol açacağını aktardı. Eylemciler, "Vallecas getto değil" sloganı atarken, "Ayrıma hayır" ve "Sınıf temelli kilitlemeye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.