Madrid'deki İklim Zirvesi Sona Erdi Tartışma Bitmedi

Madrid’de düzenlenen iklim zirvesi sona erdi. Zirveye katılan büyük ülkelerin bazıları küresel ısınmayla mücadeleye direnmeye devam ederken küçük ülkeler ve aktivistler duruma tepki gösterdi.

Cuma günü sona ermesi beklenen zirve iki gün uzatmayla Pazar günü sona erdi. Ancak bu da zirveden beklentilerin karşılanmasına yetmedi.

Daha sert önlemler alma konusunda direnen ülkeler arasında Brezilya, Çin, Avustralya, Suudi Arabistan ve ABD vardı.

COP25 adıyla bilinen iklim zirvesi, katılımcıların küresel sıcaklıkların geri dönülmez noktaya gelmesini önlemek için bilim adamlarının sera gazı salınımının daha hızlı kısıtlanması şeklindeki tavsiyesine uymak için ortak iradelerini test etmiş oldu.

Ancak konferanstan radikal önlemler yerine, 2015 Paris İklim Anlaşması’yla verilen mevcut emisyon oranı sözleri ile ısınma hedefleri arasındaki uçurumun kapanması yönünde ılımlı bir ‘‘acil ihtiyaç’’ çağrısı çıktı.

Gelişmekte olan ülkeler ve aktivistler, büyük ülkelerin daha sert emisyon sınırlamaları getirmesini umuyordu. Paris Anlaşması gelecek yıl önemli bir uygulama aşamasına girecek.