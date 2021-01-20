Madrid'in merkezindeki patlamada en az iki kişi öldü

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde, bir binanın kısmen çökmesine yol açan patlama nedeniyle en az iki kişi öldü.

Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığını belirtti.

Almeida gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin merkezindeki Katolik Kilisesi'ne ait binada yangının hala devam ettiğini söyledi.

Patlamada en az sekiz kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin 85 yaşındaki bir kadın ve bir başka erkek olduğu belirtilirken, yaralılardan birinin durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Kurtarma görevlileri, bitişikteki bir bakımevinde kalan 50'den fazla kişinin tahliye edildiğini, yakındaki bir okulun da patlama sırasında kapalı olduğunu açıkladı.

Başkentin birçok yerinden duyulan patlamada binanın dört katı tahrip oldu.



