HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Madrid'in merkezindeki patlamada en az iki kişi öldü

Madrid'in merkezindeki patlamada en az iki kişi öldü

20.01.2021 19:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Madrid'in merkezindeki patlamada en az iki kişi öldü

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde, bir binanın kısmen çökmesine yol açan patlama nedeniyle en az iki kişi öldü.

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde, bir binanın kısmen çökmesine yol açan patlama nedeniyle en az iki kişi öldü.

Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığını belirtti.

Almeida gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin merkezindeki Katolik Kilisesi'ne ait binada yangının hala devam ettiğini söyledi.

Patlamada en az sekiz kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin 85 yaşındaki bir kadın ve bir başka erkek olduğu belirtilirken, yaralılardan birinin durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Kurtarma görevlileri, bitişikteki bir bakımevinde kalan 50'den fazla kişinin tahliye edildiğini, yakındaki bir okulun da patlama sırasında kapalı olduğunu açıkladı.

Başkentin birçok yerinden duyulan patlamada binanın dört katı tahrip oldu.

Patlamada binanın dört katı tahrip oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldiSon dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi
Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?Akbank müşteri hizmetlerine nasıl direkt bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Muhalefetten kurtulamazsın

Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Muhalefetten kurtulamazsın

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

İngiltere'de tablo gün geçtikçe kötüleşiyor! Bir eşik daha aşıldı

İngiltere'de tablo gün geçtikçe kötüleşiyor! Bir eşik daha aşıldı

ABD'de Biden dönemi resmen başladı! İşte ilk açıklamalar

ABD'de Biden dönemi resmen başladı! İşte ilk açıklamalar

Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi

Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi

ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı

ABD'de bomba ihbarı paniğe yol açtı!

Eski ABD Başkanı Obama’dan Biden'a 'Senin zamanın' paylaşımı

Obama'dan Biden'a: Senin zamanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.