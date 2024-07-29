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Maduro 3. kez başkan! Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu, ilk konuşmasında çağrı yaptı

29.07.2024 09:43
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Venezuela'da devlet başkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro üçüncü kez kazandı. Sonuçların belli olmasının ardından ilk konuşmasını yapan Maduro ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Maduro 3. kez başkan! Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu, ilk konuşmasında çağrı yaptı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.

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Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

3. KEZ SEÇİLDİ

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

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CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in önünde toplanan binlerce destekçisine seslenen Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı 28 Temmuz seçim sonuçlarına herkesin saygı duymasını istedi.

Maduro, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Sizler bana yetki verdiniz. Vatanımız için, halkımız için ülkemizde her daim barış olacak. Kimse şiddete başvurmaya kalkışmasın, faşizm yapmaya çalışmasın. Ayrışma ve kutuplaşma Venezuela'ya zarar verir. Sokaklarda şiddet olması, kime fayda sağlar?" ifadelerini kullandı.

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Barış insanı olduğunu söyleyen Maduro, "Ülkedeki siyasi partilere ve bütün sektör temsilcilerine diyalog çağrısında bulunuyorum. Halka ve anayasa saygılı olun. Herkesle konuşmaya hazırım." dedi.

Maduro, Venezuela'da faşizmin kaybettiğini kaydederek, "Ekonomik yaptırımlarla yapamadılar, saldırganlık ve tehditlerini bertaraf etmeyi başardık. Şimdi de yapamayacaklar ve asla başaramayacaklar. Venezuela halkının onuruyla oynamalarına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

CNE'nin internet sitesinin yurt dışı kaynaklı "büyük" bir siber saldırıya maruz kaldığını da aktaran Maduro, olayla ilgili ulusal savcılığın soruşturma başlatacağını bildirdi.

Maduro, seçimleri takip eden uluslararası gözlemcilere de teşekkür etti.

CNE Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro
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