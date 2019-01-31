Maduro, ABD halkına seslendi: Siz Trump'tan daha büyüksünüz

Maduro başkent Caracas’taki Cumhurbaşkanlığı sarayında çekilen 45 saniyelik görüntü kaydında doğrudan Amerikan halkına mesaj verdi. Trump yönetiminin kendisini darbeyle devirme teşebbüsünün arkasında olduğunu savundu. Amerika’nın gözünün Venezuela’nın zengin petrol rezervlerinde olduğunu söyledi, Irak ve Libya savaşlarını bunun tarihteki örnekleri olarak gösterdi.

Nicolas Maduro kendisinin tarihin doğru tarafında olduğunda emin olduğunu belirtti, Amerikan halkına da ABD askerlerinin Venezuela’dan uzak tutulmasını sağlamalarını talep etti.

Maduro, kendisini destekleyen ülkelerden biri olan Rusya’nın devlet kontrolundaki kanalı RIA Novosti’de yayınlanan röportajında da ülkenin huzuru ve geleceği için muhalefetle müzakereye hazır olduğunu söyledi, görüşmelerin diğer ülkelerin arabuluculuğunda yapılabileceğini belirtti.

TRUMP, GUIADO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump da sabah saatlerinde Venezuela krizi konusunda bir Twitter mesajı paylaştı. Maduro’nun ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından Venezuela muhalefetiyle görüşmeye hazır olduğunu belirten Trump kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’nun da Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alındığını söyledi. Bugün Venezuela’daki gösteri çağrısını hatırlatan Trump “Amerikalılar bir sonraki talimata kadar Venezuela’ya seyahat etmemeli” diye yazdı.