Maduro, ABD halkına seslendi: Siz Trump'tan daha büyüksünüz

Maduro başkent Caracas’taki Cumhurbaşkanlığı sarayında çekilen 45 saniyelik görüntü kaydında doğrudan Amerikan halkına mesaj verdi. Trump yönetiminin kendisini darbeyle devirme teşebbüsünün arkasında olduğunu savundu. Amerika’nın gözünün Venezuela’nın zengin petrol rezervlerinde olduğunu söyledi, Irak ve Libya savaşlarını bunun tarihteki örnekleri olarak gösterdi.
Nicolas Maduro kendisinin tarihin doğru tarafında olduğunda emin olduğunu belirtti, Amerikan halkına da ABD askerlerinin Venezuela’dan uzak tutulmasını sağlamalarını talep etti.
Maduro, kendisini destekleyen ülkelerden biri olan Rusya’nın devlet kontrolundaki kanalı RIA Novosti’de yayınlanan röportajında da ülkenin huzuru ve geleceği için muhalefetle müzakereye hazır olduğunu söyledi, görüşmelerin diğer ülkelerin arabuluculuğunda yapılabileceğini belirtti.
TRUMP, GUIADO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump da sabah saatlerinde Venezuela krizi konusunda bir Twitter mesajı paylaştı. Maduro’nun ABD yaptırımlarının ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından Venezuela muhalefetiyle görüşmeye hazır olduğunu belirten Trump kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’nun da Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alındığını söyledi. Bugün Venezuela’daki gösteri çağrısını hatırlatan Trump “Amerikalılar bir sonraki talimata kadar Venezuela’ya seyahat etmemeli” diye yazdı.
Trump daha sonra Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido ile telefonla görüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın yaptığı açıklamaya göre “Trump, Guaido ile Venezuela’nın yeniden demokrasiye dönüş mücadelesinde güçlü desteğini ifade etmek amacıyla” görüştü. Trump ve Guaido düzenli olarak temasta olma konusunda mutabık kaldı.
Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun kendisini devirme teşebbüsünde bulunmakla suçladığı isyancı bir subayın eşi, subayın Venezuela’ya yeniden girdikten sonra tutuklandığını ileri sürdü. Sorbay Pailla emekli ulusal muhafız olan eşi Garcia Paloma’dan en son Pazar günü haber aldığını, askeri istihbarat biriminin kendisine eşinin Venezuela’nın batısında bulunan Barinas’ta tutuklandığı bilgisini verdiğini söyledi. Maduro’ya yönelik sert eleştirileriyle bilinen Garcia Palomo, Maduro’nun devrilmesi için sürgünde askeri bir güç toplama planından açık şekilde söz ediyordu.
Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido da ülke çapında düzenlenecek dev gösterilerle Maduo üzerindeki baskıyı arttırma çabasında. Juan Guaido Venezuela halkına öğle saatlerinden itibaren ev ve işlerinden çıkıp dev gösteriye katılmalarını istemişti. Gösteri, Juan Guaido’nun kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesi sonrası ilk kitlesel eylem olma niteliğini taşıyor.
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